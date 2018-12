Transazione energetica tutt'altro che verde, è guerra metalli rari

Secondo Guillaume Pitron, esperto del tema, la transizione energetica sta solo spostando l'inquinamento nei Paesi in via di sviluppo.

Altro che rivoluzione verde, la transizione energetica sta portando a una delocalizzazione dell'inquinamento verso i Paesi in via di sviluppo e rischia di far precipitare il pianeta in una nuova dipendenza.

Lo sostiene Guillaume Pitron, giornalista e documentarista autore di un libro sul tema. "I metalli rari sono dappertutto nel nostro quotidiano, perché sono necessari per le tecnologie verdi e digitali", spiega il 38enne francese in un'intervista diffusa ieri dalla radio RTS. "Queste tecnologie sono presentate come la promessa di un mondo migliore, più pulito". Ma non è così.

Secondo Pitron la transizione energetica, con l'abbandono del petrolio, è una bella idea sulla carta: ma in realtà spinge il mondo a cercare sempre più risorse metalliche, in particolare metalli rari, perché queste sono necessarie per costruire le nuove tecnologie del cosiddetto mondo migliore.

"La domanda è: dove cercheremo queste risorse?", si chiede lo specialista. "E quali saranno i costi economici, ecologici, geopolitici per assicurarci l'accesso ai metalli rari? E la transizione energetica non diventerà una nuova dipendenza da questi metalli rari?". "La rivoluzione verde non è assolutamente verde": tutto inquina, perché sono necessarie enormi quantità di materie prime e le condizioni di sfruttamento nelle miniere non sono per niente ecologiche, è convinto Pitron.

