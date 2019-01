L'indice non considera invece la percezione fra la popolazione né i problemi di corruzione nel settore privato o altri ambienti. "È proprio in questi settori che la Svizzera affronta le maggiori difficoltà" e dovrebbe intervenire urgentemente, stima la sezione elvetica di Transparency, per voce del direttore Martin Hilti.

È quanto rileva Transparency InternationalLink esterno , che ha pubblicato martedì il suo annuale indiceLink esterno di percezione. Chiamato anche CPI (dalla denominazione inglese Corruption perception index'), ha preso in considerazione per il 2018 il settore pubblico di 180 paesi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Corruzione, Svizzera virtuosa ma può fare meglio 29 gennaio 2019 - 13:25 La Svizzera continua a figurare tra i paesi più virtuosi al mondo in fatto di corruzione nel settore pubblico, ma presenta ancora "gravi lacune" contro il riciclaggio di denaro, nella protezione dei 'whistleblower' e nella lotta alla corruzione nel settore privato e nello sport. È quanto rileva Transparency International, che ha pubblicato martedì il suo annuale indice di percezione. Chiamato anche CPI (dalla denominazione inglese Corruption perception index'), ha preso in considerazione per il 2018 il settore pubblico di 180 paesi. La Svizzera figura al terzo posto con 85 punti su 100, a pari merito con Finlandia, Svezia e Singapore. Le più virtuose sono Danimarca (88) e Nuova Zelanda (87). L'Italia è 53esima con 52 punti. "Nessuno esente" La sezione svizzera dell'organizzazione che lotta contro la corruzione nel mondo ribadisce "una triste constatazione: nessun paese può inorgoglirsi di un settore pubblico esente" da questa piaga. "Anche gli Stati meglio classificati sono ancora lungi dall'essere impeccabili". Sotto certi aspetti, scrive Transparency, "la Svizzera si situa infatti ad oltre il 20% dai voti massimi". Il Corruption perception index classifica la corruzione nel settore pubblico attraverso la valutazione dei risultati da 13 inchieste da parte di esperti provenienti in particolare dal mondo scientifico ed economico. L'indice non considera invece la percezione fra la popolazione né i problemi di corruzione nel settore privato o altri ambienti. "È proprio in questi settori che la Svizzera affronta le maggiori difficoltà" e dovrebbe intervenire urgentemente, stima la sezione elvetica di Transparency, per voce del direttore Martin Hilti.