Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Incidente ferroviario su un ponte in Danimarca 02 gennaio 2019 - 11:12 Almeno sei persone sono morte e sedici sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto sul ponte sullo stretto di Grande Belt che collega le due principali isole danesi Selandia, dove si trova Copenaghen, e Fionia. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali un convoglio passeggeri diretto alla capitale con 134 persone a bordo è stato urtato mercoledì intorno alle 8 da oggetti trasportati su un treno merci che circolava in senso opposto. Il ponte sullo stretto Grande Belt è stato chiuso al traffico ferroviario e stradale per agevolare le operazioni di soccorso che sono però ostacolate dal forte vento che spira sulla regione. Alcune fonti riferiscono che proprio le violente raffiche avrebbero causato il distacco di alcune parti del tetto del convoglio merci che sarebbero poi finite sull’altro treno che avrebbe effettuato una brusca frenata.