Da non da ultimo, sottolinea sempre RhB, gli utenti devono sempre valutare anche le conseguenze giuridiche che possono derivare da un’eventuale denuncia penale che scatta solitamente in seguito a questo tipo di comportamenti.

La moda dei selfie “audaci” non risparmia infatti la ferrovia svizzera, dove finora per fortuna non si sono registrati incidenti. Ma la cronaca riporta di continuo casi di gesta spericolate finite molto male.

Si tratta dell’iniziativa della compagnia grigionese preoccupata per le immagini che circolano anche in questi giorni sui social media che ritraggono sconsiderati che si sono fotografati sui binari della linea ferroviaria o in prossimità di vertiginosi precipizi.

Una campagna per mettere in guardia gli amanti dei selfie a non farsi immortalare tra gli spettacolari paesaggi attraversati dalla Ferrovia Retica (RhB) in situazioni a rischio.

Selfie pericolosi, la Ferrovia retica corre ai ripari 08 gennaio 2019 - 12:53