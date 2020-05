La qualità del traffico regionale viaggiatori (TRV) continua a essere globalmente elevata in Svizzera, secondo un rapporto sul tema pubblicato oggi dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Nel 2019 i voti migliori sono andati anche quest'anno agli indicatori riguardanti l'ordine (ad esempio assenza di rifiuti o di giornali abbandonati) e l'assenza di danni (sedili e contenitori rifiuti in buono stato, toilette e distributori automatici di biglietti funzionanti ecc.), che hanno segnato un leggero miglioramento sia per i treni e i bus, sia per le fermate, seppur in quest'ultimo caso di minor portata.

Gli indicatori per i quali si riscontrano le maggiori difficoltà sono invece la pulizia (ad esempio assenza di macchie, polvere, fango) e l'informazione alla clientela (annunci nonché piani e orari affissi). In particolare la pulizia alle fermate ha nuovamente registrato il valore globalmente più basso.

Per quanto concerne i veicoli, in generale gli elementi con il punteggio inferiore restano l'involucro esterno del bus o del treno, le porte e le pareti divisorie in vetro nonché i finestrini. Registrano invece un punteggio più alto le toilette nei treni.

Nell'informazione alla clientela continua a esserci un margine di ottimizzazione, nonostante l'indicatore sia in crescita da tre anni consecutivi con valori migliori, in particolare, per la qualità delle informazioni acustiche alle fermate.

Il rapporto 2019 si basa sui dati raccolti in tutta la Svizzera da clienti civetta, che l'anno scorso hanno condotto circa 48'000 rilevamenti della qualità a bordo dei veicoli e 55'000 alle fermate, su un totale di approssimativamente 1200 linee ferroviarie e autolinee.

Il TRV è ordinato e finanziato congiuntamente da Confederazione e Cantoni per un importo totale attualmente pari a circa 2 miliardi di franchi all'anno.

