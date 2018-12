Trasporto pubblico stradale, primo calo in dieci anni

Per la prima volta in dieci anni l'utilizzo del trasporto pubblico su strada in Svizzera è diminuito: nel 2017 sono stati registrati 15 milioni di passeggeri-chilometro in meno rispetto all'anno precedente, con una contrazione dello 0,3%.

Nello stesso periodo il traffico motorizzato privato è aumentato di circa il 2%, più o meno allo stesso ritmo degli anni precedenti, informa oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Secondo le stime il numero di passeggeri-chilometro percorsi ha superato per la prima volta 100 miliardi.

A differenza del trasporto pubblico su strada, nel 2017 i veicoli ferroviari sono stati utilizzati un po' più spesso: il numero di passeggeri-chilometro è salito a 47 milioni (+0,3%). È cresciuto in modo significativo il traffico lento: +13%.

