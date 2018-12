Né l'uso di uno spray urticante né la circostanza delle porte chiuse sono state confermate dagli inquirenti. Un'inchiesta è in corso per ricostruire la dinamica dell'evento.

Sei morti al concerto di Sfera Ebbasta 08 dicembre 2018 - 13:55 Sei persone, delle quali cinque minorenni, sono morte travolte dalla calca sabato notte in una discoteca di Madonna del Piano di Corinaldo, Ancona. Il fuggi-fuggi è stato provocato, secondo alcune testimonianze, dall'uso di uno spray urticante. Le vittime -due ragazzi e tre ragazze tra i 14 e i 16 anni, e la madre di una ragazzina- erano lì per assistere a un concerto del rapper Sfera Ebbasta. I feriti sono una sessantina, di cui una dozzina in pericolo di vita. Nel locale, la 'Lanterna azzurra', c'era almeno un migliaio di persone. Una platea di giovanissimi, come lo è il pubblico del cantante. Sui feriti e sulle vittime, i sanitari hanno riscontrato lesioni e traumi da schiacciamento. Porte forse sbarrate Il panico si è diffuso nella discoteca tra mezzanotte e l'una, prima dell'inizio del concerto. Testimoni hanno riferito di aver sentito un odore acre, che si è diffuso in tutto il locale, e alcuni feriti hanno raccontato inoltre di essersi precipitati verso una porta d'emergenza, trovandola sbarrata. I buttafuori avrebbero detto a chi tentava di uscire di tornare verso l'interno del locale, deviando così la calca verso un muretto, dal quale sarebbero cadute decine di persone, schiacciando chi è rimasto sotto. Né l'uso di uno spray urticante né la circostanza delle porte chiuse sono state confermate dagli inquirenti. Un'inchiesta è in corso per ricostruire la dinamica dell'evento. Una delle ipotesi investigative è anche che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito, ovvero circa 900. I titolari della discoteca sono già stati sentiti.