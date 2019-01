Si tratta dell'ultimo degli scioperi che hanno coinvolto gli insegnanti in diversi stati americani, ma è il primo in uno stato controllato dai democratici. Il sindacato United Teachers of Los Angeles, che rappresenta circa 30 mila insegnanti, ha chiesto aumenti di stipendio, classi più piccole e più consulenti scolastici. Il distretto ha risposto che non può permettersi tali richieste, mentre il sindacato ha invitato genitori e studenti a unirsi allo sciopero.

Lo sciopero giunge dopo un impasse durata un mese con il sistema scolastico e poco meno di due anni di negoziati con il Los Angeles Unified School District. Le parti non hanno raggiunto un accordo per cui gli insegnanti hanno deciso di scioperare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sciopero degli insegnanti a Los Angeles 15 gennaio 2019 - 13:26 Sono circa 30 mila gli insegnanti di Los Angeles in sciopero, il secondo distretto più grande della nazione. Lo sciopero giunge dopo un impasse durata un mese con il sistema scolastico e poco meno di due anni di negoziati con il Los Angeles Unified School District. Le parti non hanno raggiunto un accordo per cui gli insegnanti hanno deciso di scioperare. Si tratta dell'ultimo degli scioperi che hanno coinvolto gli insegnanti in diversi stati americani, ma è il primo in uno stato controllato dai democratici. Il sindacato United Teachers of Los Angeles, che rappresenta circa 30 mila insegnanti, ha chiesto aumenti di stipendio, classi più piccole e più consulenti scolastici. Il distretto ha risposto che non può permettersi tali richieste, mentre il sindacato ha invitato genitori e studenti a unirsi allo sciopero.