Gli insegnanti svizzeri fanno troppe ore supplementari non remunerate. Lo indica una nuova inchiesta del settore pubblicata oggi. A essere particolarmente toccate sono le persone che lavorano a tempo parziale.

Condotta nella Svizzera tedesca e in Romandia, ma non in Ticino, l'inchiesta mostra che tutti gli insegnanti accumulano troppe ore supplementari non pagate. La quota nella parte germanofona del Paese si attesta al 13%, mentre in quella francofona al 2%, hanno sostenuto oggi in una conferenza stampa a Berna l'associazione svizzerotedesca dei docenti (LCH) e il Sindacato degli insegnanti romandi (SER).

"Gli insegnanti svizzeri hanno il numero di ore di lavoro più elevato di tutti i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e fanno straordinari non pagati per centinaia di milioni di franchi", ha ribadito Beat Zemp, presidente della LCH. "La situazione attuale è inaccettabile", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line