Questo contenuto è stato pubblicato il 28 marzo 2018 18.22 28 marzo 2018 - 18:22

Nel film "The Beach" Di Caprio ci nuotava da solo, ma la realtà è che quell'angolo di paradiso è invaso oggi da migliaia di turisti al giorno.

Sotto tale pressione la spiaggia di Maya Bay, sull'isola thailandese di Phi Phi Leh, non ce la fa più: le autorità thailandesi hanno deciso quindi di chiuderla da giugno a ottobre, nella speranza che l'ecosistema si rigeneri almeno parzialmente dopo i disastri causati dall'eccessivo sfruttamento turistico.

La decisione, ufficializzata oggi dal dipartimento governativo con competenza per i parchi nazionali, era nell'aria da mesi, tra dichiarazioni e smentite di diversi funzionari. Non è chiaro se la chiusura - in un periodo che in Thailandia è comunque considerato di bassa stagione, a causa delle piogge monsoniche - riguarderà solo l'accesso delle barche veloci per i turisti che prenotano apposite escursioni o renderà la spiaggia off-limits anche per chi arriva a piedi da un altro punto dell'isola.

L'esigenza di preservare la spiaggia di "The Beach" era palese da anni. Semidistrutta dallo tsunami del 2004, l'intera Phi Phi Don - l'isola più grande dell'omonimo arcipelago - è stata protagonista di uno sviluppo edilizio frenetico, che le ha tolto gran parte del suo fascino. Negli ultimi cinque anni a questo si è aggiunto un ulteriore boom delle escursioni di gruppo di turisti in arrivo da Phuket, tutti con il sogno di dire di aver visto la "spiaggia di Di Caprio".

