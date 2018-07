Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 18.30 24 luglio 2018 - 18:30

Bigfoot era un dinosauro. Il piede più grande mai trovato di questi rettili, delle dimensioni di quasi 1 metro, appartiene a un dinosauro erbivoro dal collo lunghissimo, alcuni metri, vissuto 150 milioni di anni fa: il brachiosauro.

È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista PeerJ, condotto da un gruppo dell'Università del Kansas, dell'Università di Monaco e dell'American Museum of Natural History (AMNH) di New York, coordinato da Anthony Maltese. Tra gli autori dello studio vi è anche Emanuel Tschopp, un paleontologo svizzero attivo presso l'AMNH.

Il piede era stato trovato già vent'anni fa nel Wyoming, nelle Montagne Rocciose (Stati Uniti). Ora è stato identificato: appartiene a una specie di erbivoro tra le più grandi ad avere mai calcato il suolo terrestre: i paleontologi l'hanno battezzata bigfoot, come la leggendaria creatura scimmiesca delle foreste dell'America settentrionale, le stesse dove sono stati trovati i fossili del dinosauro.

"In Australia e Argentina erano stati rinvenuti resti di dinosauri più grandi del brachiosauro, ma mancavano le ossa dei piedi", ha spiegato Maltese. Lo scavo del sito è iniziato nel 1998, ma solo adesso con moderne tecniche di datazione e scansioni tridimensionali i paleontologi sono riusciti ad attribuire a una specie di brachiosauro i resti delle ossa, tra cui quelle delle gigantesche zampe. I ricercatori hanno, inoltre, scoperto che "questi giganti del passato abitavano un'area insolitamente vasta", che si estendeva dall'attuale stato americano dello Utah fino al Wyoming. Per Maltese, "l'area contiene molti altri fantastici scheletri di dinosauro", che i paleontologi stanno adesso esaminando in dettaglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line