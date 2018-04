Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 aprile 2018 20.03

Hanno truffato decine di anziani, ottuagenari, facendo leva su un punto debole tipico della terza età, la preoccupazione e il sentimento nei confronti dei propri figli.

Per questa ragione 32 persone sono indagate dalla Questura di Gorizia con l'accusa di aver compiuto 25 truffe in 15 province del centro e nord Italia.

La figura centrale della truffa era quella di un finto avvocato il quale telefonava a un anziano comunicandogli che un parente era rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure in una situazione spiacevole e che per evitare conseguenze più gravi occorreva immediatamente una somma di denaro.

L'anziano accettava ovviamente di versare i soldi e il presunto avvocato passava personalmente a ritirarla poco dopo a domicilio. In caso di indisponibilità finanziaria, si "accontentava" di oggetti preziosi.

Il finto legale e altri componenti della banda sono tutti campani e per accreditarsi utilizzavano nomi noti come De Laurentis (l'avvocato) o De Magistris (maresciallo dei carabinieri che faceva la parte di un presunto garante).

In alcuni casi, per rendere ancor più credibile il racconto, i truffatori invitavano le vittime a chiudere la conversazione e a rivolgersi immediatamente al 112 (numero di emergenza), che avrebbe loro confermato la veridicità di quanto stavano dicendo fornendo inoltre più precisi dettagli.

L'anziano di turno, in un comprensibile stato d'animo di forte emozione, non si accorgeva che il suo interlocutore non aveva interrotto la comunicazione, quindi nel momento in cui abbassava la cornetta e la rialzava per comporre il numero 112, in realtà continuava a parlare con lo stesso che aveva comunicato la notizia. Questi passava subito il telefono a un altro componente della banda, quindi a una voce diversa, che fingeva di rispondere alla chiamata ai carabinieri.

Ovviamente confermando quanto riferito in precedenza dal complice. È stato proprio questo elemento a insospettire alcune vittime che hanno anche riconosciuto proprio la voce che aveva loro parlato al telefono.

