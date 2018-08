Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 16.51 03 agosto 2018 - 16:51

È stata la regina Elisabetta che mi ha fatto aspettare, non ero io in ritardo: parola di Donald Trump che, durante il suo ultimo comizio elettorale in Pennsylvania, torna sull'episodio accaduto nel corso della sua visita nel Regno Unito il mese scorso.

A detta del presidente americano è stato lui ad attendere 15 minuti. Quindi ha puntato di nuovo il dito contro la stampa, colpevole di aver scritto che la regina lo aveva aspettato per 12 minuti.

"Sono atterrato - ha detto - e ho aspettato con le guardie del re e della regina. Ho aspettato, ero 15 minuti in anticipo e ho aspettato con mia moglie e va bene così. Ehi, è la regina giusto? Si può aspettare". L'incontro comunque è stato trasmesso in diretta e le immagini mostrano la regina in attesa mentre guarda l'orologio.

Qualcuno fa anche notare che Filippo, consorte di Elisabetta II, ha il titolo di principe e non di re come scrive Trump.

