Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 14.51 14 aprile 2018 - 14:51

"L'attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta". Così il presidente americano Donald Trump esprime soddisfazione su Twitter per i raid in Siria.

"Un attacco perfettamente eseguito la notte scorsa. Grazie alla Francia e alla Gran Bretagna per la loro saggezza e le capacità dei loro eserciti", ha scritto Trump su Twitter. "Non ci poteva essere risultato migliore. Missione compiuta!", ha concluso il presidente americano, che sotto il tweet pubblica il video del suo annuncio alla nazione dei raid in Siria.

"Sono così orgoglioso delle nostre forze armate che, presto, dopo aver speso miliardi di dollari totalmente approvati, saranno le migliori di sempre", prosegue Trump su Twitter. "Non ci sarà nulla o nessuno lontanamente vicino" alle forze armate americane, ha aggiunto.

