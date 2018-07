Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 luglio 2018 16.37

''Sarei disposto a 'chiudere' il governo se i democratici non ci danno i voti per la sicurezza al confine, che include il muro'' con il Messico. Lo twitta il presidente americano Donald Trump.

Trump torna così a far aleggiare lo spettro dello shutdown del governo, la "paralisi" totale delle attività dell'esecutivo, per ottenere i fondi necessari per il muro. Non è la prima volta che Trump minaccia lo shutdown del governo sull'immigrazione e soprattutto sul Muro con il Messico.

Lo shutdown - ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali, partendo da quelli meno essenziali - è infatti uno strumento a cui il presidente è ricorso in più di un'occasione.

Secondo gli osservatori però la minaccia nell'ultimo tweet è probabile che siano solo parole: sarebbe infatti troppo rischioso per il presidente "chiudere" il governo così a ridosso delle elezioni.

