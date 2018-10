Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2018 21.42 31 ottobre 2018 - 21:42

Il numero dei militari Usa schierati al confine col Messico potrebbe aumentare fino a 15 mila.

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, spiegando come la decisione è mirata a fermare l'eventuale tentativo di ingresso negli Usa della carovana di migranti in arrivo. Carovana che al momento è in marcia ad oltre 1'600 chilometri dal confine Usa-Messico.

