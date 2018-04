Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 19.35 18 aprile 2018 - 19:35

Il presidente statunitense Donald Trump ha twittato i suoi "migliori auguri" al premier israeliano Benyamin Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70esimo anniversario della vostra Grande indipendenza".

"Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto", ha scritto, dicendosi "impaziente di spostare la nostra ambasciata a Gerusalemme il prossimo mese".

L'inaugurazione dell'ambasciata degli Usa a Gerusalemme era stata annunciata per il 14 maggio. Trump non aveva escluso la sua presenza ma al momento non c'è alcuna indicazione in questo senso.

