Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 febbraio 2018 18.41 11 febbraio 2018 - 18:41

"Ad oggi, i palestinesi non stanno cercando di fare la pace. E non sono necessariamente sicuro che Israele stia cercando la pace". Così il presidente Usa in un'intervista al quotidiano 'Israel Ha-Yom' che venerdì scorso aveva diffuso già alcune anticipazioni.

"Così - ha detto, secondo quanto riporta il giornale - vediamo cosa succede". Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, Trump ha osservato che "sono qualcosa che complica moltissimo, hanno sempre complicato la pace. Penso quindi che Israele debba fare molta attenzione con gli insediamenti".

Neuer Inhalt Horizontal Line