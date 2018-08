Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 21.57 29 agosto 2018 - 21:57

Donald Trump ha affermato di avere una "relazione fantastica" con il leader di Pyongyang Kim Jong-un e che parte del problema nordcoreano è legato alla disputa commerciale degli Usa con la Cina.

"I negoziati per il disarmo nucleare nordcoreano sono entrati in una fase di stallo e il segretario di stato Mike Pompeo ha cancellato il suo viaggio previsto questa settimana. La Cina complica grandemente le cose in termini di relazioni con la Corea del nord", ha sostenuto.

Neuer Inhalt Horizontal Line