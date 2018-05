Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 maggio 2018 - 21:01

"Per gli Stati Uniti, l'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e per questo annuncio che usciremo da un accordo disastroso", ha dichiarato oggi il presidente americano Donald Trump.

Gli Stati Uniti usciranno dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran e sono pronti a reintrodurre le sanzioni contro il paese mediorientale: lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump parlando in diretta tv dalla Casa Bianca.

Tutti i Paesi che aiuteranno l'Iran sul nucleare saranno colpiti dalle sanzioni, ha affermato Trump.

Gli Stati Uniti "non saranno ostaggio del ricatto nucleare dell'Iran", ha detto il presidente, definendo l'accordo del 2015 "disastroso, imbarazzante e che non avrebbe mai dovuto essere firmato".

"Avevo ammonito lo scorso ottobre - ha detto ancora Trump - sul fatto che o si rinegoziava l'accordo o gli Stati Uniti si sarebbero ritirati. L'ho ripetuto a gennaio e sono partiti estesi negoziati che non hanno portato a una conclusione positiva. Per gli Stati Uniti, l'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e per questo annuncio che usciremo da un accordo disastroso".

Teheran "non abbandonerà l'accordo sul nucleare", un'intesa che gli Usa "non hanno mai rispettato", ha affermato dal canto suo il presidente iraniano Hassan Rohani in diretta tv. Rohani ha aggiunto che Teheran continuerà ad andare avanti sull'intesa con gli altri firmatari.

