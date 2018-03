Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 7.20 29 marzo 2018 - 07:20

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato via Twitter una nuova sostituzione nel suo governo: via il segretario per i reduci, David Shulkin; al suo posto propone l'ammiraglio Ronny Jackson, che è attualmente il medico del presidente alla Casa Bianca.

Si tratta della seconda sostituzione al vertice di un dicastero annunciata via Twitter. Ma segue una serie di uscite dall'amministrazione Usa dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, in particolare fra i suoi più stretti collaboratori nella West Wing.

Le indiscrezioni su una possibile sostituzione di Shulkin si rincorrevano da giorni e in seguito a polemiche di natura etica su viaggi pagati con fondi pubblici.

