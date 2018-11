Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 novembre 2018

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato in un'intervista all'emittente televisiva Fox News un nuovo ritocco alla sua squadra di governo. "Ho in mente tre, quattro o cinque posizioni, ha detto il presidente.

"Forse saranno solo due alla fine", ha aggiunto. Poi si è espresso su due dirigenti che secondo i media sono nella blacklist. Del chief of staff della Casa Bianca, John Kelly, ha detto: "Ci sono cose che mi piacciono davvero in quello che fa e ci sono cose che non mi piacciono.

Quanto al ministro per la sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, Trump ha detto che gli piace e la rispetta molto ma che vorrebbe fosse "molto di più dura sul confine (con il Messico), molto più dura".

