Questo contenuto è stato pubblicato il 13 aprile 2018 20.52 13 aprile 2018 - 20:52

Donald Trump presto viaggerà su una nuova auto presidenziale. L'ultimo modello di 'The Beast', la bestia, come viene chiamata la vettura corazzata che trasporta il presidente degli Stati Uniti, debutterà infatti alla fine dell'estate.

Si tratta di un modello Cadillac da un milione e mezzo di dollari, a prova di bomba e di attacchi chimici.

La mascherina che copre il radiatore nasconde inoltre diverse armi, pronte per essere usate se necessario. Il presidente e altri quattro passeggeri siedono nella parte posteriore e sono separati dal resto della vettura tramite una protezione in vetro. Trump ha inoltre a disposizione una linea satellitare che lo mette in connessione diretta con il vice presidente e il Pentagono. L'auto su cui viaggia attualmente è stata ereditata dall'ex presidente Barack Obama, il quale l'aveva definita "un contenitore su una struttura a forma di serbatoio".

Il nuovo modello, che ha il peso di otto tonnellate e la lunghezza di due Suv messi assieme, con sportelli di acciaio spessi oltre 20 centimetri, è in corso di sperimentazione da parte del Secret Service, al quale spetta l'approvazione finale. Farà parte di un nuovo parco macchine di 12 unità il cui costo si aggira intorno ai 16 milioni di dollari. La Cadillac si occupa di costruire la limousine presidenziale dal 1993.

