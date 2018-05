Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 17.37 15 maggio 2018 - 17:37

L'amministrazione Trump ha cancellato il programma della Nasa di monitoraggio delle emissioni di gas serra, il Carbon Monitoring System (CMS). Lo scrive la rivista Science sul suo sito.

Il CMS era un programma da 10 milioni di dollari all'anno che monitorava con satelliti ed aerei le emissioni mondiali di anidride carbonica e metano ed elaborava modelli sui flussi di questi gas.

Secondo i ricercatori, la chiusura del programma impedisce di verificare se gli stati stanno effettivamente tagliando i gas serra, come previsto dall'Accordo di Parigi sul clima.

"Se non puoi misurare le riduzioni delle emissioni, non puoi essere sicuro che i paesi stiano osservando l'accordo - ha commentato con Science il direttore del Tuft Center di Medford in Massachusetts, Kelly Sims Gallagher -. Cancellare il CMNS è un grave errore".

Neuer Inhalt Horizontal Line