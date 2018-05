Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 maggio 2018 21.30 04 maggio 2018 - 21:30

"Una caccia alle streghe, una vergogna": lo ha detto Donald Trump commentando le dure critiche di un giudice federale della Virginia al procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.

Il giudice T.S. Ellis ha criticato Mueller per il procedimento contro l'ex capo della sua campagna elettorale, Paul Manafort, affermando che l'imputazione di Manafort serve come "leva" per ottenere informazioni su Trump e che non vede quale relazione abbiano le accuse con l'indagine sul Russiagate.

Trump ha chiesto alla platea se la vicenda abbia "nulla a che fare con la campagna elettorale". "Tutti noi stiamo combattendo battaglie ma io amo combattere queste battaglie", ha aggiunto.

