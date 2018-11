Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 8.16 25 novembre 2018 - 08:16

Il presidente americano Donald Trump ha confermato su Twitter l'accordo raggiunto col Messico sui migranti che chiedono asilo negli Usa.

"Non gli sarà permesso di entrare negli Stati Uniti finché le loro domande non saranno individualmente approvate da una corte", scrive il presidente americano, sottolineando come saranno prese in considerazione le richieste solo di coloro che entrano negli Usa legalmente.

In attesa di conoscere l'esito delle domande "tutti resteranno in Messico", conferma Trump: "Se per qualunque ragione diverrà necessario, chiuderemo il confine sud. Non c'è modo che dopo decenni di abusi gli Usa continuino con una situazione così costosa e pericolosa".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano