Il premier italiano Giuseppe Conte incassa l'appoggio Usa sulla Libia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconosce all'Italia la leadership in quell'area e concorda sulla creazione di una cabina di regia Usa-Italia.

Il premier italiano torna a Roma forte del pieno supporto degli Stati Uniti alla linea dura seguita dal suo esecutivo sull'immigrazione. Su questo punto, Trump assicura pieno sostegno, osservando che l'Italia "è un esempio in tutta Europa per come sta gestendo i propri confini". "State facendo un lavoro fantastico. Sono totalmente d'accordo su come affrontate l'immigrazione legale e illegale", sottolinea.

Ma tra i due "outsider della politica", come Trump ha definito se stesso e il premier italiano, non sono mancate alcune valutazioni divergenti. È il caso delle sanzioni alla Russia (che per Washington devono rimanere senza modifiche ma per Roma non dovrebbero coinvolgere la società civile). Conte ha tra l'altro ribadito la convinzione del ruolo strategico di Mosca nei negoziati sulle crisi internazionali. Così come durante il breve pool spray nello studio Ovale, il presidente americano avverte l'inquilino di Palazzo Chigi sul delicato tema dei dazi: "Con l'Italia - afferma determinato - abbiamo 31 miliardi di deficit, ne parleremo, ci lavoreremo...".

Tra i temi affrontati anche quelli del gasdotto Tap: struttura fondamentale, secondo gli Stati Uniti, per garantire energia all'occidente. E sul quale il premier italiano ha ricordato i malumori delle comunità locali. Malumori su cui cercherà di lavorare per appianare le resistenze - assicura -anche incontrando direttamente le autorità locali in Puglia.

Il risultato di maggiore rilievo riguarda tuttavia uno scacchiere strategico per l'Italia, quello del Mediterraneo, dove gli Usa indicano la Penisola come "interlocutore privilegiato". In futuro si capirà come questa partnership si tradurrà in misure concrete sul fronte, ad esempio, della lotta all'immigrazione clandestina.

