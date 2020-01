A causa della nebbia alta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha potuto partire in elicottero da Davos (GR). La carovana di vetture blindate con il presidente statunitense e la sua scorta impiegherà circa due ore per raggiungere l'aeroporto di Zurigo.

La carovana di vetture, più di venti, è partita verso le 13:30 dal il Palazzo dei congressi di Davos (GR), dove si tiene il Forum economico mondiale (WEF), come testimonia una foto dell'agenzia AP. L'arrivo a Kloten (ZH) è previsto attorno alle 15:40.

