Il mistero del colorito arancione del viso di Donald Trump è svelato: il presidente americano ricorre a una crema svizzera. E ne mette forse un po' tanta, stando all'azienda che la produce, rivela oggi il Blick.

Il cosmetico in questione è un cosiddetto concealer, un correttore che serve a compensare le ombre scure dal viso. Stando a quanto rivelato al Washington Post da ex domestici il "commander in chief" usa un prodotto di Bronx Colors, un'impresa con sede a Hünenberg, nel canton Zugo.

A quanto sembra Trump fa particolarmente attenzione che le scorte del cosmetico non finiscano mai: nella sua camera da letto vi sono sempre due confezioni nuove e una già cominciata, stando alle rivelazioni degli ex dipendenti. Secondo le fonti il presidente 73enne usa la crema in quantità tali che i colletti delle sue camicie cambiano colore regolarmente e il personale gliene deve procurarne costantemente di nuove.

Per l'azienda elvetica il fatto che un suo prodotto sia usato da una persona tanto famosa è stata una sorpresa, rivelata solo quando i cronisti del Washington Post hanno chiesto ragguagli. "All'inizio non ho nemmeno risposto alle domande per email del giornalista, perché pensavo fosse uno scherzo", spiega la direttrice Isabelle von Känel in dichiarazioni riportate oggi dal Blick. Solo quando il reporter ha insistito ha capito che la storia non era fake.

La crema in questione è la "Boosting Hydrating Concealer – Orange BHC06": è nella linea per donne, ma può chiaramente anche essere usata da uomini, afferma Von Känel. Un tubetto da 10 millilitri costa 6,50 euro.

Ma a cosa serve a Trump un correttore arancione? "La crema fa scomparire le occhiaie", spiega la 38enne. La si applica sulle parti interessate e poi si inserisce il normale trucco. Questo dovrebbe neutralizzare i colori. Ma perché il presidente Usa appare così arancione? "Trump ha scelto un nostro prodotto assolutamente di punta, ma ne mette un po' tanto".

