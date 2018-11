Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2018 17.10 11 novembre 2018 - 17:10

Momento di raccoglimento per il presidente americano.

Sono stati "due giorni straordinari" trascorsi in Francia per la commemorazione dei 100 anni dall'armistizio, ha detto il presidente americano Donald Trump in un breve discorso al cimitero americano di Suresnes, vicino a Parigi.

Aggiungendo subito dopo che proprio questo evento voluto per rendere onore ai soldati USA è stato "il momento più bello".

Parlando mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel inaugurava alla Villette il Forum della Pace voluto dal presidente francese Emmanuel Macron, evento boicottato da Trump, il presidente americano ha detto: "Melania ed io abbiamo avuto l'immenso onore di essere stati invitati a queste commemorazioni. A tutti i responsabili francesi, dico mille grazie per essersi uniti a noi ad onorare la memoria dei soldati che hanno perso la vita".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano