Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 9.58 27 aprile 2018 - 09:58

A tu per tu con il presidente.

"I vostri papà e le vostre mamme oggi sono così carini perché non vogliono essere messi in imbarazzo di fronte a tutti voi": Donald Trump ha accolto così i figli dei giornalisti che seguono la Casa Bianca, arrivati insieme ai loro genitori in occasione del 'work day'.

Il presidente ha autografato cappellini e pass commemorativi ai bambini, poi li ha invitati nello studio Ovale ma prima ha chiesto se volevano che i loro genitori stessero dentro o fuori. "Fuori", hanno risposto all'unisono, costringendo padri o madri ad osservare dalle poche finestre disponibili.

Quindi è stato il turno della portavoce Sarah Sanders, che ha tenuto un briefing per i ragazzi, rispondendo alle loro domande, ad esempio sull'animale o sui dolciumi preferiti dal presidente. "Probabilmente l'elefante", ha risposto la Sanders, indicando invece per le caramelle le Starburst, in particolare quelle rosa e rosse.

Ma alcuni ragazzini hanno formulato interrogativi meno leggeri, ad esempio sul ritiro del medico della Casa Bianca dalla nomina a ministro per i veterani o sul licenziamento del capo dell'Fbi James Comey. Comey, ha replicato la portavoce, "ha fatto alcune cose che non erano molto belle".

