Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 16.10 02 aprile 2018 - 16:10

Donald Trump durante un colloquio telefonico con Vladimir Putin il 20 marzo ha invitato il leader del Cremlino a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca.

Lo riportano alcuni media americani e la notizia è confermata da uno dei portavoce del presidente russo, Yury Ushakov, citato dall'Interfax. Fonti dell'amministrazione Usa non smentiscono ma sottolineano come ancora non vi sia nessun evento pianificato.

"Spero che gli americani non rinneghino la loro stessa proposta di discutere la possibilità di un summit", ha affermato Ushakov.

