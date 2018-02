Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 febbraio 2018 7.47 14 febbraio 2018 - 07:47

Donald Trump Jr attacca Adam Rippon, il pattinatore di artistico statunitense protagonista ai Giochi di Pyeongchang con la vittoria della medaglia di bronzo.

Apertamente gay, Rippon ha criticato prima delle Olimpiadi la presenza del vice presidente americano Mike Pence ai Giochi visto che questi tempo addietro ha sostenuto la terapia per la conversione degli omosessuali.

Il commento non è passato inosservato a Trump Jr, il figlio del presidente Donald Trump, anche alla luce dei toni più moderati usati da Rippon nelle ultime ore, quando ha parlato di non volere che la sua esperienza olimpica fosse tutta caratterizzata dal vice presidente. "Veramente? Allora - ha detto Trump Jr riferendosi a Rippon - potevi non trascorre le ultime settimane a parlare di Pence. Io non l'ho mai sentito nominarti".

