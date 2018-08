Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2018 19.40 31 agosto 2018 - 19:40

Donald Trump ancora contro tutti. Il tycoon riapre i vari fronti di guerra commerciale, con effetti negativi sulle Borse del pianeta, già colpite dalle tensioni su Argentina e Turchia.

In un solo colpo, con un'intervista a Bloomberg, ha rilanciato la minaccia di uscire dal Wto, ha ventilato nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi di dollari e ha bocciato l'offerta europea di azzerare reciprocamente le tariffe sulle auto.

"Se non cambia, mi ritirerò dal Wto", ha promesso, lamentandosi del fatto che l'organizzazione mondiale per il commercio tratta gli Usa iniquamente. Una mossa che manderebbe in tilt il sistema commerciale globale a cui l'America contribuì a dare forma e che evidenzia il conflitto tra le sue politiche protezioniste e il libero commercio regolato dal Wto.

Washington ha intanto bloccato la nomina di nuovi giudici nell'organismo del Wto preposto a dirimere le dispute, col rischio di paralizzarne l'attività. L'Ue si era già detta disponibile a riformare il Wto e a settembre il presidente della commissione commercio dell'europarlamento, Bernd Lange, presenterà una proposta per vedere se gli Usa sono realmente interessati a farlo.

Forse le minacce di Trump solo un modo per tenere tutti sotto scacco e ottenere risultati migliori negoziando da una posizione di forza, con un'economia che ha messo il turbo, ma le preoccupazioni crescono. Soprattutto in Europa, dove Bruxelles è pronta a rispondere ad una eventuale rottura della tregua raggiunta con gli Usa sul fronte dei dazi lo scorso luglio, come ha ammonito il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un'intervista alla tv tedesca ZDF, pur sottolineando che alla volte succede che le tregue rischino di saltare ma poi si continua a rispettarle.

