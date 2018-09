Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 8.32 08 settembre 2018 - 08:32

Donald Trump minaccia Pechino: a "breve" potrebbero scattare dazi su 267 miliardi di dollari di prodotti Made in China, che andrebbero ad aggiungersi ai 200 miliardi ai quali l'amministrazione sta già lavorando.

Numeri che fanno paura perché arriverebbero a coprire l'intero ammontare delle esportazioni cinesi negli Stati Uniti. I dazi avrebbero fra le sue vittime Apple: Cupertino ammette che aumenterebbero i costi dei suoi prodotti e pubblica la lista di quelli che sarebbero colpiti. Si va dall'Apple Watch agli AirPod, dall'HomePod al Mac Mini.

"Il nostro timore è che gli Stati Uniti saranno i più colpiti da queste dazi, e questo si tradurrà in una più bassa crescita, in una minore competitività e in prezzi più alti per i consumatori americani", afferma Apple.

L'avvertimento di Cupertino si accompagna all'appello dell'ultima ora di alcune delle maggiori aziende tecnologiche americane che, in una lettera all'amministrazione, hanno invitato Trump a fare un passo indietro e a non imporre dazi su 200 miliardi di dollari di Made in China. Farlo significherebbe penalizzare le aziende americane e i consumatori: a preoccupare i big è un aumento dei costi ma soprattutto le ritorsioni della Cina, un mercato enorme e ambito da tutte le grandi aziende statunitensi.

Ma nonostante gli appelli Trump sembra intenzionato ad andare avanti sulla sua strada. "Nessuno ha mai fatto quello che ho fatto io. I 200 miliardi di dollari di cui stiamo parlando potrebbero entrare in vigore molto presto, dipende da quello che succederà. In un certo senso, sta alla Cina", afferma deciso Trump. "Mi dispiace dirlo ma ci sono altri dazi su 267 miliardi di dollari pronti a scattare a stretto giro se voglio. E questo può cambiare le carte in tavole", aggiunge.

