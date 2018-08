Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 17.40 01 agosto 2018 - 17:40

Il presidente statunitense Donald Trump prende le distanze da Paul Manafort, l'ex manager della sua campagna presidenziale sotto processo per una serie di reati finanziari nell'ambito delle indagini del Russiagate.

"Ha lavorato per me per un periodo di tempo molto breve", scrive il tycoon su Twitter, "e le vecchie accuse che gli vengono mosse non hanno niente a che fare con la collusione".

Trump ricorda quindi come Manafort, prima di diventare presidente della sua campagna, aveva lavorato con leader politici di primo piano e molto rispettati come l'ex presidente repubblicano Ronald Reagan o Bob Dole, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nel 1996.

