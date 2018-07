Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 luglio 2018 19.35

L'offensiva commerciale di Donald Trump contro Pechino non si ferma, con il presidente che minaccia di giocare l'arma più letale: imporre dazi su tutti i prodotti 'made in China' importati negli Stati Uniti.

Si tratta di un insieme di beni che ammonta ad oltre 500 miliardi di dollari. "Sono pronto", ha detto nel corso di un'intervista televisiva, "non lo faccio per ragioni politiche ma perché è la cosa giusta per il nostro Paese. Per troppo tempo siamo stati raggirati".

Ma Trump non si limita a questo. Tornato a criticare la Fed per la decisione di alzare i tassi di interesse, ha attaccato Pechino anche sul fronte dei cambi, accusandola insieme all'Europa di manipolare yen ed euro a svantaggio degli Usa. Perché un dollaro troppo forte - ha sottolineato - danneggia l'economia Usa penalizzando le esportazioni americane.

Il monito di Trump non può che suonare come un campanello d'allarme per Bruxelles alla vigilia della visita alla Casa Bianca del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker mercoledì 25 luglio.

