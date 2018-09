Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 settembre 2018 - 20:28

Donald Trump torna a ringraziare Kim Jong Un per l'impegno a denuclearizzare la Corea del Nord, ribadito secondo il tycoon dal fatto che per il 70mo anniversario del regime di Pyongyang non sono stati fatti sfilare i missili nucleari.

"Il tema è stato quella della pace e dello sviluppo economico", scrive Trump su Twitter.

"Grazie presidente Kim - aggiunge - dimostreremo a tutti che sbagliano! Non c'è niente di meglio che il dialogo tra due persone che si piacciono!".

