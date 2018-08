Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 18.56 13 agosto 2018 - 18:56

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump interviene a caldo sul licenziamento dell'agente dell'Fbi Peter Strzok e attacca l'inchiesta su Hillary Clinton, affermando che è stata una truffa ai danni degli americani e che va rifatta.

L'"Agente Strzok appena licenziato, ex dell'Fbi, era responsabile per l'inchiesta fasulla sulla corrotta Hillary Clinton. È stata una totale truffa ai danni degli americani e va rifatta correttamente!", ha scritto Trump su Twitter.

Trump, che in passato si era scagliato più volte contro Strzok nelle sue lamentele verso l'inefficacia e la pretestuosità dell'inchiesta condotta dall'Fbi, torna a prendersela con il bureau investigativo e punta nuovamente il dito contro l'inchiesta sul Russiagate.

"Finalmente l'agente Peter Strzok è stato licenziato - ha scritto su Twitter - si allunga la lista dei cattivi giocatori all'Fbi e al dipartimento di Giustizia. In base al fatto che Strzok era incaricato della caccia alle streghe, sarà abbandonata? È una totale bufala. No collusione, No ostruzione, io reagisco soltanto!".

