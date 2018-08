Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 agosto 2018 - 07:47

L'amministrazione Trump ha deciso di cancellare tutti i finanziamenti statunitensi del programma di aiuti delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi

L'amministrazione Trump ha deciso di cancellare tutti i finanziamenti statunitensi del programma di aiuti delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo afferma il Washington Post.

Secondi il quotidiano, in un annuncio che verrà fatto entro le prossime settimane l'amministrazione Usa intende esprimere la propria disapprovazione sul modo in cui l'Unrwa spende i fondi e chiedere una drastica riduzione del numero di palestinesi riconosciuti come rifugiati: da più di cinque milioni a meno di un decimo di quel numero, o anche meno.

Qualsiasi riduzione di questo tipo - mette in evidenza il Wp - eliminerebbe effettivamente per la maggior parte dei palestinesi il "diritto al ritorno" verso la terra contesa con Israele.

