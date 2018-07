Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 22.02 24 luglio 2018 - 22:02

L'amministrazione Trump ha annunciato fino a 12 miliardi di dollari di "aiuti di emergenza" agli agricoltori americani colpiti dalla guerra dei dazi innescata dalla Casa Bianca.

L'obiettivo è quello di proteggere i produttori di fronte alle perdite che potrebbero avere anche in seguito alle rappresaglie sulle tariffe messe in campo da altri paesi.

Il sostegno agli agricoltori sarà assicurato grazie a un programma di assistenza volto a promuovere l'acquisto e la distribuzione di prodotti "Made in Usa" nonché il loro commercio. Una mossa che indica come probabilmente Trump sia intenzionato ad andare avanti nell'offensiva sui dazi su scala mondiale.

Si tratta anche di una mossa evidentemente elettorale, in vista delle elezioni di metà mandato, per venire incontro agli Stati degli Usa la cui economia si basa maggiormente sull'agricoltura e sull'allevamento, e che sono essenzialmente Stati "rossi", in mano ai repubblicani.

