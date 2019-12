Il presidente statunitense Donald Trump intende acquistare 22 vecchi F-5 Tiger dell'esercito svizzero, ormai non più in servizio. Lo riporta la "SonntagsZeitung", secondo cui un accordo è sul punto di essere concluso.

Stando al domenicale, sarebbe la marina militare ad assicurarsi i caccia elvetici. I jet potrebbero essere consegnati a partire dal gennaio 2021, insieme a pezzi di ricambio e altro materiale da usare a terra.

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) ha confermato al giornale che la scorsa estate si sono tenute discussioni sull'argomento. Il budget previsto da Trump per l'operazione si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.

Tuttavia, nulla è stato ancora firmato. Prima che l'intesa sia finalizzata, il Congresso statunitense deve infatti fornire il proprio via libera al budget per la difesa.

Il Tiger, sviluppato dalla Northrop sul finire degli anni Cinquanta, è di costruzione americana. Si tratta di un popolare caccia bimotore utilizzato da molti eserciti in tutto il mondo.

Trattandosi di una tecnologia superata, gli statunitensi non usano più da tempo gli F-5 sul campo, privilegiando modelli di aerei da combattimento decisamente più recenti come gli F-22 Raptor o gli F-35 Lightning. I Tiger svizzeri sarebbero dunque utilizzati solo in addestramento in qualità di "aggressors": avrebbero dunque il compito di simulare nelle esercitazioni i jet nemici.

