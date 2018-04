Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 17.13 30 aprile 2018 - 17:13

La Svizzera è considerata una "nazione ad alto rischio" per quanto riguarda i tumori della pelle. La Confederazione è fra i Paesi più colpiti in Europa e chi lavora all'aria aperta è considerato maggiormente a rischio.

Ogni anno circa 25'000 persone contraggono forme aggressive di cancro, indica in una nota odierna la Società svizzera di dermatologia e venerologia (SSDV), precisando che ciò è da ricondurre in parte all'esposizione ai raggi UV durante l'attività professionale, il "tempo libero trascorso in montagna e ai frequenti viaggi in Paesi soleggiati".

Le persone che lavorano nell'edilizia, nell'agricoltura o che svolgono la loro professione all'aperto presentano un rischio maggiore. La SSDV ha dunque dedicato loro la Campagna 2018 per la prevenzione del cancro della pelle, dal titolo "Malattia professionale per troppo sole".

L'obiettivo della campagna è di sensibilizzare i lavoratori a proteggersi dai raggi UV, adottando alcune precauzioni: cercare di restare all'ombra nelle ore più calde della giornata, applicare regolarmente la crema solare, indossare vestiti adeguati, cappello a tesa larga e occhiali da sole.

