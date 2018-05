Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 20.41 07 maggio 2018 - 20:41

"Chi ha vinto davvero le elezioni municipali è la Tunisia, perché il successo del processo elettorale è la cosa più importante". Sono le parole di Imen Ben Mohamed, deputata del partito islamico tunisino Ennhadha.

"La Tunisia - ha detto all'Ansa - con queste elezioni libere e democratiche, ha vinto facendo un altro passo in avanti nel suo processo democratico, a prescindere del risultato".

"Si tratta di un consolidamento della democrazia tunisina" ha proseguito Ben Mohamed, "Ennahdha si è imposta in diverse regioni ma la grande vittoria di Ennahdha e per le donne di Ennahdha è l'elezione per la prima volta nella storia a sindaco di Tunisi capitale di una donna. Una vera conquista per le donne tunisine, un passo storico per tutte noi".

"La vittoria per noi è anche della linea politica che hanno scelto Ennhadha e il secondo partito Nidaa Tounes (modernista), una risposta a tutti quelli che hanno sempre rifiutato la politica del dialogo e del consenso" ha concluso Ben Mohamed.

