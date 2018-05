Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 10.36 07 maggio 2018 - 10:36

Per la prima volta Tunisi ha una donna come sindaco. Saud Ibrahim, del partito islamico Ennahda, ha infatti vinto le elezioni di ieri con il 33,8% dei voti.

Ibrahim, di professione farmacista, ha superato di oltre quattro punti percentuali il candidato di Nidaa Tounes, come riportano i media locali.

Le elezioni amministrative, le prime in Tunisia dalla rivoluzione del 2011, hanno fatto registrare un'affluenza del 33,7%. In attesa dei risultati ufficiali, Ennahda ha rivendicato la vittoria, spiegando di aver ottenuto il 5% di voti in più di Nidaa Tounes, partito laico suo principale rivale alle elezioni che, tuttavia, fa parte della coalizione di governo insieme allo stesso partito islamico.

Neuer Inhalt Horizontal Line