6 maggio 2018

Seggi aperti dalle 08.00 alle 18.00 in Tunisia per eleggere i consigli comunali. Sono oltre 5 milioni i cittadini chiamati alle urne per le prime elezioni amministrative del post rivoluzione. Oltre cinquantamila i candidati da eleggere in 350 città.

Il partito islamico Ennahda e il modernista Nidaa Tounes sono i più rappresentati in tutte le regioni. Il 52% dei candidati ha meno di 35 anni, il 49% è donna. L'annuncio dei risultati preliminari avverrà al più tardi mercoledì. Il numero degli osservatori elettorali locali e stranieri supera le 6'000 unità. Anche l'Unione europea ha dispiegato una missione elettorale di circa 120 membri.

Ieri il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi ha fatto un appello ai cittadini perché si rechino in massa alle urne definendo il voto una "giornata straordinaria" per il cammino democratico. L'incognita principale di questa tornata elettorale, preludio alle elezioni politiche e presidenziali del 2019, resta infatti il tasso di affluenza alle urne, che potrà essere interpretato come segnale di fiducia o sfiducia da parte dei cittadini verso la classe politica attuale.

