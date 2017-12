Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Record di passeggeri nel tunnel più lungo del mondo Luigi Jorio 10 dicembre 2017 - 11:00 L’entrata in vigore del nuovo orario delle ferrovie svizzere segna il primo anniversario della messa in funzione della galleria di base del San Gottardo. Grazie al tunnel ferroviario più lungo del mondo, il transito di passeggeri e merci attraverso le Alpi è notevolmente aumentato. E da oggi l’Italia e la Germania sono più vicine. L’11 dicembre 2016 entrava ufficialmente in servizio la galleria di base del San Gottardo. Un’occasione per le Ferrovie federali svizzere (FFS) di stilare un nuovo bilancio. In un anno di esercizio, il tunnel è stato attraversato in media da 11'000 passeggeri al giorno, oltre il 30% in più rispetto alla vecchia linea. E nonostante questo aumento del traffico, la puntualità dei treni è «notevolmente migliorata», hanno comunicato le FFS. In totale, la nuova galleria ha visto transitare 18'395 treni passeggeri e 24'757 treni merci, con punte fino a 165 convogli al giorno nei periodi di punta. + Scoprite i numeri incredibili del tunnel ferroviario più lungo del mondo A beneficiare della nuova galleria è ovviamente anche il turismo. A sud delle Alpi, il Ticino ha registrato nei primi sette mesi del 2017 un aumento del 7,7% del numero di pernottamenti. Si tratta del miglior risultato dal 2010. Questo successo «non dipende solo dalla galleria di base del Gottardo, ma sicuramente l’apertura ha avuto un ruolo importante», afferma Lorenzo Pianezzi, presidente dell’associazione degli albergatori ticinesi hoteleriesuiesse Ticino. Anche sull’altro versante delle Alpi si può osservare, per lo meno in alcune regioni, quello che la rivista specializzata hotel revue definisce «l’effetto del tunnel a nord». A Lucerna e nel canton Uri, il numero di turisti dall’Italia è chiaramente aumentato. Francoforte e Milano più vicine Con l’entrata in vigore del nuovo orario delle FFS, il 10 dicembre 2017, il tunnel del San Gottardo assume un ruolo ancor più importante nel traffico internazionale nord-sud. Tra le principali novità: l’introduzione dei collegamenti diretti giornalieri Francoforte-Milano e Zurigo-Venezia. Il transito ferroviario attraverso le Alpi raggiungerà la piena capacità a fine 2020, quando in Ticino verrà aperta la galleria di base del Monte Ceneri (15,4 km), l’altro elemento centrale della linea del San Gottardo. Fra tre anni, un treno superveloce permetterà di guadagnare ulteriori 30 minuti e di viaggiare tra Zurigo e Milano in meno di tre ore.