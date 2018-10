Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Si terranno il prossimo 31 marzo le elezioni amministrative in Turchia, dove il voto per l'elezione dei sindaci avviene contemporaneamente in tutto il Paese.

Lo ha stabilito il Consiglio elettorale supremo (Ysk) di Ankara, con una decisione pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale.

La consultazione - primo test nelle urne dopo la vittoria in estate di Recep Tayyip Erdogan alle presidenziali e il successivo crollo della lira turca - avrà anche un importante valore politico a livello nazionale.

I nazionalisti dell'Mhp, che a giugno avevano formato una coalizione con l'Akp di Erdogan e gli garantiscono la maggioranza assoluta in Parlamento, hanno annunciato che nel voto locale correranno da soli.

