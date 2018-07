Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 luglio 2018 13.52

Non si placano gli arresti di massa in Turchia, anche dopo la fine dello stato d'emergenza.

Anche dopo la fine dello stato d'emergenza postgolpe, non si fermano gli arresti di massa con accuse di terrorismo in Turchia. Nell'ultima settimana, sono 351 le persone finite in manette, secondo il ministero degli interni.

Oltre la metà (209) dei fermati è sospettata di legami con la presunta rete putschista di Fethullah Gülen. Altri 119 sono accusati di sostegno al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Detenuti anche 19 supposti membri del sedicente Stato islamico (Isis) e quattro di gruppi illegali di estrema sinistra.

Dopo la conclusione dieci giorni fa dello stato d'emergenza, che secondo l'Onu in due anni ha portato ad almeno 160'000 arresti, il parlamento di Ankara ha inasprito ulteriormente la legislazione antiterrorismo ordinaria, creando secondo l'opposizione uno "stato d'emergenza permanente".

