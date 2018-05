Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 16.32 10 maggio 2018 - 16:32

"Lo stato d'emergenza" dichiarato dopo il fallito golpe del 2016 in Turchia "non costituisce un ostacolo allo svolgimento di elezioni democratiche".

A sostenerlo è il ministero degli Esteri di Ankara, replicando così in una nota alle critiche mosse ieri dall'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Ra'ad al Hussein, secondo cui "è difficile immaginare come elezioni credibili possano svolgersi in un contesto che vede le opinioni dissenzienti e contro il partito al governo severamente sanzionate".

Sotto lo stato d'emergenza, stima l'Onu, almeno 160'000 persone sono state arrestate in Turchia.

